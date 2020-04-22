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وزارة الداخلية تعلن مبادرة “عودة” للمقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة ،والنهائي لبلدانهم عبر منصة “أبشر”

وزارة الداخلية تعلن مبادرة “عودة” للمقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة ،والنهائي لبلدانهم عبر منصة “أبشر”
http://almnatiq.net/?p=856373
المناطق _الرياض

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أعلنت وزارة الداخلية إطلاق مبادرة “عودة” التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة ،والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر “.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.
وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة ( عودة ) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول )، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون “عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

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