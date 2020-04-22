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بالفيديو : النيابه العامه توضح عقوبة التستر التجاري وعقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول

بالفيديو : النيابه العامه توضح عقوبة التستر التجاري وعقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول
http://almnatiq.net/?p=856380
المناطق _الرياض

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 عن تحريك “الدعوى الجزائية” بحق كل من خالف التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضح متحدث النيابة العامة أن النيابة  اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة. بحيث تم إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية. بالتالي تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.

ووفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد.

ووصل مجموع القضايا الواردة للنيابة ١٣٦٧٦، أنجز منها ١٠٥٩٠ قضية، اتخذ أعضاء النيابة فيها ٣١٢٢٥٧ إجراء. و  بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية ٧٤٦ قضية.

وقد بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول ٤٨٥، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية ٥٠٨. وفي مجال قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام ٤١ قضية، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في خدمة “معكم” التي تم معالجتها ٢٧٥ شكوى، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد ٢١١٩ خدمة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة  عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين. وعقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى سجن ٥ سنوات و غرامة ٣ ملايين ريال.

 

 

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