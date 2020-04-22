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أمانة الشرقية : إزالة أكثر من ٢٠٠ ألف م٢ من مخلفات البناء وإصلاح الطرق وواجهات المباني و الإنارة خلال شهر ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري

أمانة الشرقية : إزالة أكثر من ٢٠٠ ألف م٢ من مخلفات البناء وإصلاح الطرق وواجهات المباني و الإنارة خلال شهر ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري
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المناطق _ الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد البصري، وذلك من خلال رفع المخلفات، وإزالة المركبات التالفة والمهملة، وأعمال الإنارة، وصيانة الحدائق والساحات البلدية، أعمال الزراعة، وإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري داخل المحافظات والمدن بالمنطقة خلال شهر مارس ٢٠٢٠.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان بأن الفرق الميدانية التابعة للأمانة بالتعاون مع البلديات تواصل حملاتها الخاصة بإزالة مظاهر التلوث البصري ورفع المركبات التالفة والمهملة ومتروكات المخالفين وتحسين المشهد الحضري للحفاظ على نظافة المدن والمحافظات.
ولفت إلى أن الأمانة قامت بإصلاح ٨٨٨٦٧ متر مربع من حفر الشوارع لتكون مناسبة للسير عليها، بالإضافة إلى زراعة ٢٧٢٥٦٨٤ من الأشجار والورود في عدد من الطرق والشوارع، وكذلك تم إصلاح ٣١٦٣٩ متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة وإصلاح ٩٩ من واجهات المباني والمحلات وإزالة ٢٤٩٨ مترا من الكتابات المشوهة للمنظر العام بالإضافة إلى إزالة ٢٢٠٢٥٨ متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ومعالجة وضع ١٩٢٠٧ حاوية نظافة داخل الأحياء وإزالة ٢٧٩ من السيارات التالفة والمهملة في عدد من الأماكن.
وأكد الصفيان بأن الأمانة ومن خلال تحسين المشهد الحضري في المدن والمحافظات قامت بإصلاح ٥٦ من محولات الكهرباء للحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى إزالة ٤٨٤ حوش واستراحات ومخيمات عشوائية، وذلك من أجل الحرص على اختيار الأماكن المناسبة والحصول على تصريحها من قبل الجهة المعنية وإصلاح ٣٥٣ لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وكذلك إزالة ١٨٤٢ لوحة دعائية مخالفة وإزالة ٥٣٦ مظلة وهنجر داخل الأحياء .
وأبان الأستاذ محمد بأن الأمانة حرصت على مجموعة من الإصلاحات شملت عدد من المواقع داخل المدن والمحافظات ليستفيد منها المواطن والمقيم من خلال إصلاح وتأهيل ٤٣٨٣٧٦ متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال وإصلاح ٤٠٥٣ عمود إنارة متهالك ومعالجة وضع ٥٧٠ من الباعة الجائلين، مؤكدا على أن الأمانة تعمل على تكثيف الفرق الميدانية لتحسين المشهد الحضري وتحقيق الاستفادة من الخدمات .
وقال المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية أن ذلك يأتي امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لتحسين المشهد البصري، وتكثيف العمل الرقابي، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة والبلديات لتحسين المشهد البصري.

 

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