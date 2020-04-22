ذكرت صحة الحدود الشمالية عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بلغ ٧٦٩ مستفيد خلال شهر واحد ومن خلال 9 فرق طبية حيث بلغ عدد من تم تقديم الخدمة لهم عن طريق الاتصال المرئي 528 مستفيد وعدد 407 مستفيد من خدمات الاتصال السمعي وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمسجلين بالخدمة .
كما تم عمل 137 زياره منزلية طارئة وتم تثقيف عدد 503 مرافقين لمرضى الطب المنزلي بخصوص فايروس كورونا الجديد إضافة لتوزيع عدد 6 أسرة للمرضى وعدد 13 جهاز فحص السكر بالدم .
٧٦٩ مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الحدود الشمالية
ذكرت صحة الحدود الشمالية عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بلغ ٧٦٩ مستفيد خلال شهر واحد ومن خلال 9 فرق طبية حيث بلغ عدد من تم تقديم الخدمة لهم عن طريق الاتصال المرئي 528 مستفيد وعدد 407 مستفيد من خدمات الاتصال السمعي وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمسجلين بالخدمة .
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