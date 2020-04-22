٧٦٩ مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الحدود الشمالية

عرعر _ خالد الضبيبي

ذكرت صحة الحدود الشمالية عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بلغ ٧٦٩ مستفيد خلال شهر واحد ومن خلال 9 فرق طبية حيث بلغ عدد من تم تقديم الخدمة لهم عن طريق الاتصال المرئي 528 مستفيد وعدد 407 مستفيد من خدمات الاتصال السمعي وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمسجلين بالخدمة .

كما تم عمل 137 زياره منزلية طارئة وتم تثقيف عدد 503 مرافقين لمرضى الطب المنزلي بخصوص فايروس كورونا الجديد إضافة لتوزيع عدد 6 أسرة للمرضى وعدد 13 جهاز فحص السكر بالدم .​