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٧٦٩ مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الحدود الشمالية

٧٦٩ مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الحدود الشمالية

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٧٦٩ مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الحدود الشمالية

٧٦٩ مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=856402
عرعر _ خالد الضبيبي

ذكرت صحة الحدود الشمالية عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بلغ ٧٦٩ مستفيد خلال شهر واحد ومن خلال 9 فرق طبية حيث بلغ عدد من تم تقديم الخدمة لهم عن طريق الاتصال المرئي 528 مستفيد وعدد 407 مستفيد من خدمات الاتصال السمعي وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمسجلين بالخدمة .
كما تم عمل 137 زياره منزلية طارئة وتم تثقيف عدد 503 مرافقين لمرضى الطب المنزلي بخصوص فايروس كورونا الجديد إضافة لتوزيع عدد 6 أسرة للمرضى وعدد 13 جهاز فحص السكر بالدم .​

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