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لجنة الإعلام والاتصال الكشفية العربية تجتمع افتراضيا

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لجنة الإعلام والاتصال الكشفية العربية تجتمع افتراضيا

لجنة الإعلام والاتصال الكشفية العربية تجتمع افتراضيا
http://almnatiq.net/?p=856410
القاهرة _ مبارك الدوسري

عقدت اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال ، يوم أمس اجتماعا افتراضيا ، شارك فيها الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، ومدير إدارة الاتصال المكلف أحمد حسن .
وبدأ الاجتماع بكلمة للأمين العام أكد فيها على أهمية الاعلام الكشفي بالمساهمة في مواجهة أزمة فايروس كورونا ، وقدم الشكر لأعضاء اللجنة ومسئولي الاعلام بالجمعيات الكشفية العربية على مايقدمون من جهود إعلامية سنسهم مع الجهود المختلفة في توعية المجتمعات.
استعرض بعد ذلك أمين اللجنة ياسين زاحم الشمري ، ابرز منجزات اللجنة التي تمت خلال الشهرين الماضيين ، وما قدمه أعضاء اللجنة ومسئولي الاعلام بالجمعيات الكشفية العربية الاعضاء بالمنظمة من دور موازي لما يقدمه المتطوعين بمختلف المهام بالجمعيات ، ومن ثم ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة .
كما تناول رئيس اللجنة مبارك الدوسري دور مسئولي الاعلام الكشفي في مواجهة الأزمات وكيفية التعامل معها من حيث مراحل مواجهتها ، والتعامل مع وسائل الاعلام المختلفة خلال الأزمة .

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