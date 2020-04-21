تعليم الباحة 14 ألف معلم ومعلمة ينهون أكثر من 41 ألف ساعة تدريبية عن بعد

المناطق _ الباحة

اختتمت إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات بتعليم الباحة برامج المرحلة الثانية من التدريب عن بعد للمعلمين والمعلمات في مختلف مراكز التدريب على مستوى المنطقة والتي تتضمن حزمة متنوعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات بلغ مجموع ساعاتها 41926 ” ساعة تدريبية نظمتها إدارة التدريب التربوي و الابتعاث للبنين والبنات من خلال منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بمشاركة 13909 معلم ومعلمة من داخل المنطقة وخارجها في أكثر 40 يوما تدريبيا.

المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بارك للملتحقين والملتحقات إتمامهم البرامج التدريبية ،كما بين أهمية برامج التدريب عن بعد ودورها في تطوير أداء الميدان التربوي بما يتوافق والخطط التطويرية للإدارة وبما يسهم في تطبيق معايير الجودة في التعليم كأحد متطلبات تحسين مستوى الأداء وتجويد المخرجات وينسجم مع رؤية الوزارة في إثراء معارف المعلمين والمعلمات ببرامج تدريبية نوعية ومستمرة .

و نوه المدير العام بأهمية التدريب المستمر باعتباره ركن أساس في جودة الأداء في الميدان التربوي ، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التعليم الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية، مؤكداً على فاعلية التدريب عن بعد و أُثره في إحداث التغيير الإيجابي للمتدرب والذي يتحقق من خلاله أهداف العمل التربوي والتعليمي ،متمنيا أن ينعكس مردود هذا التدريب على أداء المعلمين داخل مدارسهم في رعاية وصقل مواهب الطلاب وتقديم الرعاية الكاملة لهم بما يدعم قدراتهم الإبداعية ويذكي روح التنافس الشريف في الميدان التعليمي

وقدّم الدكتور عبدالخالق بهذه المناسبة شكره وتقديره للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ممثلا في الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي على حرصه و متابعته الدائمة لتنفيذ البرامج التدريبية و لإدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات ، وجميع القائمين والقائمات على التدريب عن بعد في مختلف مراكز التعليم، على جهودهم في إعداد البرامج التدريبية، والسعي لتحقيق أهدافها المنشودة ، آملاً استمرار هذا العطاء الدؤوب.