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وزير المالية: المملكة وفرت 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.. و23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص

وزير المالية: المملكة وفرت 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.. و23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=856442
المناطق - الرياض

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان، إن المملكة تتابع باستمرار تطورات أزمة جائحة كورونا.

وأوضح أنه من المهم جدا الإبقاء على منشآت القطاع الخاص ودعمها، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعداد عند عودة النشاط الاقتصادي لكي لا تخسر موظفيها، مؤكدا أن المملكة ستواصل دراسة ما يحتاجه القطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللجنة المختصة تدرس تأجيل المقابل المالي على المنشآت لستة أشهر أو 9 أشهر أو سنة ، أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر.

وقال وزير المالية إن الحكومة ستعلن عن خطتها بإعادة الأعمال متى ما سمح الوضع الصحي بذلك، حيث أن اللجان تعمل على مسارات متعددة لدراسة فتح الاقتصاد بالتدرج.

الحكومة أعلنت عن إعادة توزيع الإنفاق الحكومي للتأكد إلى توجيه الإنفاق إلى القطاعات التي تحتاج إلى الإنفاق كالصحة، وهناك نفقات حكومية سيتم تأجيلها بسبب الأوضاع الحالية مثل السفر وفعاليات الترفية وغيرها.

وأشار إلى أن بعض الأنشطة الأخرى وبعض المشاريع المتوقفة حالياً سيتأخر تمويلها لتوجيه الإنفاق إلى جهات أخرى، لكن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الموارد لحماية المواطن والقطاع الصحي.

وتوقع وزير المالية أنه سيكون هناك تأثير على الناتج المحلي الحقيقي هذا العام.

وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية مكّنت المملكة من مواجهة الأزمة من موقع قوة وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.

وقال إنه تم التوجيه والتأكيد من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على توفير التمويل اللازم لوزارة الصحة، وتم توفير 47 مليار ريال للوزارة، وقد تم استخدام جزء منه فعلياً، حيث تم شراء مستلزمات صحية تحتاجها الوزارة لمواجهة كورونا,

وأكد أن دول العالم تتعلم خلال هذه الأزمة من بعضها على مستوى الإجراءات المتخذة على الجانبين الصحي والاقتصادي.

وقال إن المملكة تتأكد من سلاسل الإمداد ووفرة المواد الاستهلاكية والمستلزمات الأساسية.

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