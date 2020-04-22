أرامكو تتوج 19 إدارة و5 مشاريع مشتركة عن بُعد بجوائز الرئيس للتميّز 2020

المناطق - الرياض

تأكيدًا منها بأهمية قيمة التميّز في أعمالها، والتزامها بتطوير موظفيها وتشجيع الابتكار والإبداع، كرّمت أرامكو السعودية اليوم الفائزين بجوائز الرئيس للتميّز لهذا العام 2020، وذلك تتويجًا لمستويات الأداء العالية التي حققوها، متجاوزين بذلك التحديات التي تفرضها الظروف الناشئة عن جائحة فايروس كورونا المستجد. ومُنحت جائزة الرئيس للتميّز لهذا العام لـ 19 إدارة من إدارات الشركة و5 مشاريع مشتركة في المملكة وحول العالم، حققت جميعها التميّز في 5 مجالات تضمنتها الجائزة وهي: السلامة، والبيئة، والصيانة والموثوقية، والتشغيل، والمشاريع المشتركة. وجاءت هذه المستويات العالية من التميّز والابتكار لتنعكس إيجابًا على أعمال الشركة وتعزيز قيمها الأساس وتحقيق تطلعاتها الإستراتيجية.

وحضر الحفل الافتراضي، الذي عُقد عن بُعد بتقنيات الفيديو، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، مع فريق أعضاء الإدارة العليا في الشركة. وافتتح المهندس الناصر الحفل مهنئًا الفائزين بتميزهم القيادي وتميز إداراتهم والعاملين فيها. كما عبّر عن اعتزازه بالإنجازات التي تحققت. وقال بهذه المناسبة: “ما زالت جائحة فايروس كورونا تهيمن على الأوضاع العالمية، وتتسبب في تأثير غير مسبوق على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من الشركات حول العالم تكافح بصعوبة للمحافظة على استمرار أعمالها. وبالنسبة لأرامكو السعودية فإن أعمالها مستمرة بحمدالله، مستندة على مواطن القوة فيها. ولا شك أن أهم مواطن القوة التي تعيننا في المحافظة على استمرارية أعمال الشركة في شتى الظروف هو تميّز الموظفين والموظفات وفرق العمل والإدارات ضمن منظومة أعمال فعّالة تقدّر التميّز في الأداء والتفاني وإيجاد الحلول، ولهذا السبب حرصنا على عدم تأجيل حفل تكريم الفائزين بجوائز التميّز لهذا العام، بل بادرت الشركة لإقامة الحفل بشكل افتراضي يتماشى مع الاحترازات الوقائية. وهذه حتمًا احتفالية تاريخية خصوصًا وأنها المرة الأولى التي نقوم فيها بتقديم الجوائز عن بُعد”.

وأشار الناصر إلى “أن هذه الجائزة تحفّز التنافس وقوة الأداء بين المنشآت في الجوانب التي تُعد حاسمة لنجاح الشركة واستدامة أعمالها. ويجسد الفائزون بجوائز هذا العام روح الإبداع والإتقان التي تكمن في صميم ثقافة أرامكو السعودية، منذ ثمانين عامًا، ويتم توارثها جيلًا بعد جيل”.

وأكد الناصر “أن أرامكو السعودية لا تتميز فقط بحجمها الكبير في قاعدة الموارد ومنظومة المنشآت المتكاملة بل هناك العديد من الجوانب النوعية التي تعتبر الشركة رائدة فيها، ومن بينها السلامة، والبيئة، والاستدامة، والموثوقية، وكفاءة التشغيل سواءً في الأعمال التي تمتلكها أو في الأعمال التي تشترك في ملكيتها. كما أضاف أن الابتكار يُعد جزءًا حيويًا من التميّز الشامل للشركة حيث تتربع أرامكو السعودية اليوم على صدارة الابتكار بين شركات الطاقة العالمية من حيث عدد براءات الاختراع بحسب إحصائيات العام 2019. وأن تسارع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة الوطني والعالمي، ستجعلنا أكثر احتياجًا من أي وقت مضى إلى ابتكارات جديدة للبقاء في الطليعة. ولن يتسنى لنا تحقيق هدفنا بأن نصبح الشركة الرائدة والمتكاملة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات إلا من خلال تطبيق الأفكار والمنتجات والتقنيات الجديدة”.

وتوفر أرامكو السعودية للموظفين بيئة داعمة وتعاونية تشجعهم على تحقيق أعلى مستوى أداء في العمل، كما تعزز جائزة الرئيس للتميّز مفاهيم التنافسية، وتوفّر منصة لتطوير أفضل التجارب، وتدفع للاستمرار في زيادة جودة الآداء، إذ أن معايير الأداء تزداد ارتفاعًا عامًا بعد عام.

وفي مجال السلامة ضمت قائمة الفائزين 4 إدارات هي: إدارة معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، وإدارة مصفاة ينبع، وإدارة معمل الخرسانية للغاز، وإدارة معمل حرض للغاز.

وفي مجال التميّز البيئي ضمت قائمة الفائزين 6 إدارات توزعت على فرعين، الأفضل في مؤشر الأداء البيئي العام للمنشآت، والأفضل في إدارة الانبعاثات الكربونية. حيث فازت إدارة تشغيل معامل بقيق عن فئة أفضل الإدارات التشغيلية في مؤشر الأداء البيئي العام للمنشآت، والإدارة البحرية عن فئة أفضل الإدارات الخدمية في مؤشر الأداء البيئي للمنشآت. كما جاءت إدارة الإنتاج في مصفاة رأس تنورة عن فئة أفضل الإدارات في تحقيق تقدم مستمر في الأداء البيئي.

أمّا عن فئة أفضل الجهات في إدارة الانبعاثات الكربونية في قطاع الغاز، جاءت إدارة تشغيل معمل واسط، وعن فئة أفضل الجهات في إدارة الانبعاثات الكربونية في قطاع انتاج النفط، جاءت إدارة تشغيل معامل بقيق، وعن فئة أفضل الجهات في إدارة الانبعاثات الكربونية في قطاع المصافي، جاءت إدارة مصفاة ينبع.

وفي مجال الصيانة والموثوقية فازت بالجائزة 4 إدارات وهي: إدارة الإنتاج في حقل جنوب الغوار، وإدارة الصيانة في مصفاة رأس تنورة، وإدارة خدمات الورش الميكانيكية، وإدارة الإنتاج في خريص.

أمّا في مجال التميّز التشغيلي، فقد ضمت قائمة الفائزين 5 إدارات وهي: إدارة الإنتاج في السفانية، وإدارة معمل الغاز في البري، وإدارة حفر حقول النفط والغاز في منطقة الأعمال الجنوبية، وإدارة هندسة الإنتاج في منطقة الأعمال الجنوبية، وإدارة التدريب الصناعي.

وركّز المجال الأخير من الجائزة على تميّز شركات المشاريع المشتركة، وضم 5 شركات فائزة، هي: مصفاة ياسرف في ينبع، وشركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات في الصين، ومصفاة سامرف في ينبع، وشركة صدارة للكيميائيات في الجبيل، وشركة إس أويل في كوريا.