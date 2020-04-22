حملة ” خليك في البيت وإحنا نجيك ” بتبوك تواصل عطاءها وتتخطى حاجز الـ 1200 طلب للتبرع في أربعة أيام

المناطق _ تبوك

وصل عدد المسجلين بحملة ” خليك في البيت وإحنا نجيك ” التي تنظمها الشؤون الصحية بمنطقة تبوك بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة إلى أكثر من 1242 طلبا للتبرع خلال 4 أيام وسط تفاعل كبير من قاطني الأحياء بمدينة تبوك .

وأوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بالمنطقة هاني المطيري أن الحملة تهدف للوصول إلى المتبرعين في منازلهم للالتزام بالتعليمات الوقائية ضد فيروس كورونا ولسد حاجة بنك الدم بالمنطقة مشيراً إلى أن الحملة حققت نجاحاً مقدراً حيث تم تلقي أكثر من ( 1242 ) طلبا للتبرع بالدم عبر الواتس أب المخصص للحملة تم من خلالها إجراء سحب الدم لـ 66 متبرعا .

وبين أن الحملة تشمل جميع الأحياء حيث تم تجهيز مركبات متجولة ومخصصة كوحدات خاصة للتبرع بالدم ضمن فريق طبي متخصص في عمليات سحب الدم والوصول إلى الأسر والأفراد في منازلهم بالإضافة إلى مشرف لبنك الدم بالمنطقة مصاحب للفريق لتوعية المجتمع حول أهمية التبرع والوقاية من فيروس كورونا وتعزيزاً لأهمية التبرع في ظل الظروف الحالية لتعزيز التدابير الوقائية لفيروس كورونا والتزام المواطنين والمقيمين في منازلهم وتفعيل التباعد المجتمعي من خلال حضور العربة لمنازلهم

وأكد ” المطيري ” على تطبيق صحة تبوك في هذه الحملة التي لازالت تواصل عطاءها بكافة المعايير المعتمدة في مراحل التبرع لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وإجراء الكشف الطبي على كافة المتبرعين للاطمئنان على الصحة العامة لهم قبل مرحلة التبرع مشيرا إلى أن بنك الدم يتولى إخضاع وحدات الدم للفحوصات المخبرية المعتمدة بأدق الأجهزة والتقنيات المخبرية الحديثة للتأكد التام من سلامتها ومن ثمَّ نقلها بشكل آمن للمرضى والمصابين علمًا بأن الرسالة التي تتبناها حملات التبرع بالدم هي أن التبرع بالدم عمل إنساني وسلوك نبيل قبل أن يكون إجراءً صحيًّا يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين بالإضافة إلى إحياء النفس؛ انطلاقًا من قوله تعالى: (ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا) كما أكد على أهمية مثل هذه المبادرات الخادمة للمجتمع وضرورة تعزيز ثقافة التبرع بالدم وتوعية الأبناء بطرق الوقاية من فيروس كورونا لخدمة الحالات المستعجلة من المرضى والفصائل النادرة بمستشفيات المنطقة مثمناً ما تقدمه جمعية الرعاية الصحية بتبوك التي قدمت الكثير إلى جانب التعاون الكبير الذي أبداه الأهالي مع الحملة في الأيام القليلة الماضية سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير .