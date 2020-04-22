احدث الأخبار

أمير نجران يطلق مبادرة “غذاؤنا واحد” للحد من تبعات فيروس كورونا على بعض الأسر في المنطقة
منطقة نجران
 بمشاركة وزير التعليم.. وزير الإعلام يلتقي عمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية
أبرز المواد
 مصر تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان
أبرز المواد
 ضبط أكثر من 26 ألف منتج بيطري غير مسجل ومنتهي الصلاحية بشقة سكنية في الدمام
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن ناصر يواسي محافظ بيش في وفاة والدته
منطقة جازان
 “الصندوق الصناعي” يعلن ثلاث مبادرات إضافية جديدة لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة الآثار السلبية لفايروس كورونا
أبرز المواد
 أرامكو تتوج 19 إدارة و5 مشاريع مشتركة عن بُعد بجوائز الرئيس للتميّز 2020
أبرز المواد
 حوطة سدير تبدأ الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك من الموقع الخاص بها
أبرز المواد
 حملة ” خليك في البيت وإحنا نجيك ” بتبوك تواصل عطاءها وتتخطى حاجز الـ 1200 طلب للتبرع في أربعة أيام
منطقة تبوك
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إغاثة عدن من الأمطار والسيول
أبرز المواد
 وزير المالية: المملكة وفرت 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.. و23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص
أبرز المواد
 المملكة تُطلق بطولة خيرية عالمية للرياضات الإلكترونية بجوائز تبلغ 10 ملايين دولار
أبرز المواد
أمير نجران يطلق مبادرة “غذاؤنا واحد” للحد من تبعات فيروس كورونا على بعض الأسر في المنطقة

أمير نجران يطلق مبادرة “غذاؤنا واحد” للحد من تبعات فيروس كورونا على بعض الأسر في المنطقة

منطقة نجران
بمشاركة وزير التعليم.. وزير الإعلام يلتقي عمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية

بمشاركة وزير التعليم.. وزير الإعلام يلتقي عمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية

أبرز المواد
مصر تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

مصر تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

أبرز المواد
ضبط أكثر من 26 ألف منتج بيطري غير مسجل ومنتهي الصلاحية بشقة سكنية في الدمام

ضبط أكثر من 26 ألف منتج بيطري غير مسجل ومنتهي الصلاحية بشقة سكنية في الدمام

المنطقة الشرقية

“الصندوق الصناعي” يعلن ثلاث مبادرات إضافية جديدة لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة الآثار السلبية لفايروس كورونا

“الصندوق الصناعي” يعلن ثلاث مبادرات إضافية جديدة لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة الآثار السلبية لفايروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=856459
المناطق - واس

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي اليوم، عن إطلاق ثلاث مبادرات إضافية، تشمل تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، وطرح منتجا تمويليا جديدا لدعم جميع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، كذلك مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة – أيّدها الله – للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فايروس كورونا، واستمراراً في دعم القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف: “تماشيًا مع جهود القيادة -حفظها الله- في الحد من التبعات الاقتصادية لكورونا، نعمل في منظومة الصناعة والتعدين بشكل عام على استمرار تقديم مبادرات داعمة للقطاع الخاص مع الصندوق الصناعي، فضلا عن اعتماد مجموعة من السياسات فيما يخص جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات، مثمنين في هذا الإطار الدعم والاهتمام اللذين تقدمهما الدولة للصناعات الطبية التي تجمع بين الاحترافية والكفاءة وسنقدم لها كل الدعم لتلبية الطلب وتحقيق المزيد من النجاح، حمى الله بلادنا من كل مكروه”.
وأوضح أن المبادرات الثلاث تأتي في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها الصندوق الصناعي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ودعم جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا COVID-19 .
يشار إلى أن الصندوق الصناعي قد أقرّ مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال 2020.
الجدير بالذكر أن الحكومة الرشيدة قد أعلنت عن مبادرات إضافية تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، والتي تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة.

روابط ذات صلة

بمشاركة وزير التعليم.. وزير الإعلام يلتقي عمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية

بمشاركة وزير التعليم.. وزير الإعلام يلتقي عمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية
مصر تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

مصر تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان
أرامكو تتوج 19 إدارة و5 مشاريع مشتركة عن بُعد بجوائز الرئيس للتميّز 2020

أرامكو تتوج 19 إدارة و5 مشاريع مشتركة عن بُعد بجوائز الرئيس للتميّز 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*