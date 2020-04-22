الأمير محمد بن ناصر يواسي محافظ بيش في وفاة والدته

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى محافظ محافظة بيش أ. حسن بن عبدالله ابو شرحة وأفراد أسرته ، في وفاة والدته – رحمها الله -اثر معاناتها مع المرض .

وسأل سموه المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان .

من جهته عبر محافظ بيش أ. حسن أبوشرحة وكافة أفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب، داعيا الله أن يحفظ سموه الكريم وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .