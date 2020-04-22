مصر تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

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المناطق - الرياض

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق التاسِعِ والعشرين من شهر شعبان، لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت الإفتاء:«تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وعليه يكون يوم غدّا الخميس هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الجمعة الموافق 24 من شهر إبريل هو غرة شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا».

وقدمت الإفتاء خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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