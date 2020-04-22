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أمير نجران يطلق مبادرة “غذاؤنا واحد” للحد من تبعات فيروس كورونا على بعض الأسر في المنطقة

أمير نجران يطلق مبادرة “غذاؤنا واحد” للحد من تبعات فيروس كورونا على بعض الأسر في المنطقة

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أمير نجران يطلق مبادرة “غذاؤنا واحد” للحد من تبعات فيروس كورونا على بعض الأسر في المنطقة

أمير نجران يطلق مبادرة “غذاؤنا واحد” للحد من تبعات فيروس كورونا على بعض الأسر في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=856479
المناطق - واس

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مبادرة “غذاؤنا واحد”، ضمن برنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للدعم المجتمعي، للحد من تبعات جائحة فيروس كورونا على بعض الأسر بالمنطقة، وذلك بمشاركة معالي وزير الموارد البشرية، الأستاذ أحمد بن سليمان الراجحي، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، المهندس سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عبر القاعة الافتراضية.
ونوّه سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من رعاية لكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة، دون تفرقة بين مواطن ومقيم أو حتى مخالف، وهي ما تترجمها القرارات التي تصدر تترى من أجل صحة المجتمع وسلامته، وتوفير أسباب العيش الكريم، معربًا عن شكره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ما حظيت به المبادرات المجتمعية بالمنطقة من دعم، وعلى سعي فرع الوزارة لتحقيق الأهداف بكل دقة.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية أن ما حظيت به المبادرات من دعم مادي ولوجستي يجسد حرص قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله ـ على تعزيز العمل الخيري والمجتمعي، والتي توجها صاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظه الله ـ بالموافقة على برامج التحفيز.
وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية إلى استفادة نحو ١٧ ألف أسرة بمنطقة نجران من هذه المبادرة.
وعبّر معالي وزير الموارد البشرية عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه لبرامج ومبادرات الوزارة بالمنطقة، وتوجيهاته بتذليل كل العقبات، وتقديم التسهيلات أمام فرع الوزارة والمؤسسات الاجتماعية.

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