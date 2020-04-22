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اتفاقية تستهدف المقيمين في جازان بـ8500 سلة غذائية

اتفاقية تستهدف المقيمين في جازان بـ8500 سلة غذائية
http://almnatiq.net/?p=856488
المناطق - فضة عطيف

شهد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي اليوم ، توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش وأحد المستودعات التجارية المتخصصة ، وذلك بمقر اللجنة .
وأوضح المهندس القنفذي أن الاتفاقية بين اللجنة ومستودعات السفياني تشمل توريد 8500 سلة غذائية ، وذلك كإحدى مبادرات الدعم المجتمعي التي تستهدف المقيمين في كافة محافظات منطقة جازان ، وذلك ضمن أعمال ومبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.
وأثني على متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لكافة أعمال مبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة جازان ، والتي تهدف لمساعدة الأسر والجاليات المتضررة جراء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية والجمعيات التطوعية لتشمل كافة محافظات المنطقة .

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