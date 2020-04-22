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الجهات الأمنية بمنطقة الجوف تباشر مهامها في تطبيق منع التجول حفاظاً على صحة الجميع

الجهات الأمنية بمنطقة الجوف تباشر مهامها في تطبيق منع التجول حفاظاً على صحة الجميع
http://almnatiq.net/?p=856491
المناطق - واس

تباشر الجهات الأمنية بمنطقة الجوف مهامها في تطبيق منع التجول من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .
وقد شهدت جميع الأحياء والطرقات في مدينة سكاكا خلوها من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول عدا مركبات تطبيقات التوصيل الى المنازل التي تقوم بدورها في خدمة المواطن والمقيم في بيته ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل.
ووثقت عدسات وكالة الأنباء السعودية “واس” بمنطقة الجوف الحضور الأمني المشرف الذي يقوم به رجال الأمن من كافة القطاعات وانتشار واسع على كافة الطرق والميادين وعلى مداخل المنطقة.

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