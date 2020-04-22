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“السعودية لإعادة التمويل” توجه شركائها بتأجيل أقساط التمويل العقاري لموظفي القطاعين الخاص والصحي وأصحاب الأعمال الخاصة
http://almnatiq.net/?p=856497
المناطق - واس

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة – اليوم، عن إطلاق برنامج لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري، وذلك في إطار التزام الشركة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
ويهدف البرنامج إلى منح مستفيدي التمويل العقاري ضمن محفظة الشركة من العاملين في القطاع الخاص بشكل عام (باستثناء المؤسسات المالية) والرعاية الصحية وأصحاب الأعمال الخاصة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا الخيار بتأجيل أقساط التمويل العقاري لمدة ‏تصل إلى ثلاثة أشهر في حال رغبتهم بذلك، دون أية تكلفة إضافية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني :” في ظل توجهات القيادة بتخفيف الأعباء على المواطن السعودي خلال هذه الأزمة من خلال برامج الدعم المتنوعة، وإبرازاً لدور الشركة القيادي كمقدم لحلول التمويل العقاري للمتعاملين في هذا السوق من مستفيدين وممولين، كان لزاما على الشركة أن تكون من المبادرين بإطلاق مبادرة لتخفيف الأعباء ومساعدة الأسر على تحمل الفترة الحالية بتأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر على الأقل”.
وأوضح أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد خلقت ضغوطا على الاقتصاد، وفي ظل سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من تداعيات الأزمة وإطلاق مجموعة من حزم التحفيز الحكومية، وما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي من توفير برامج الدعم اللازمة، تلتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بدورها بتقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري – ملاك المنازل – وتخفيف الأعباء المالية المترتبة جراء هذه الأزمة، مبيناً أنه من خلال هذه المبادرة لن يتحمل ملاك المنازل المستفيدين من خيار تأجيل الأقساط أية رسوم، مع زيادة مدة سداد التمويل العقاري بما يساوي فترة التأجيل (ثلاثة أشهر)، كما تتيح المبادرة الخيار للمستفيدين بعدم تأجيل الأقساط في حال رغبتهم بذلك، وسيتم التعامل مع ملاك المنازل الذين يحتاجون إلى تدابير تأجيل لمدة أطول بحسب كل حالة، إذ ستقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بالتعاون مع شركائها من الممولين العقاريين بتقييم لكل حالة على حدة، وتمديد التأجيل حسب الحاجة إلى 6 أشهر، وفقاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبين أن هذا الإعلان يأتي بعد فترة وجيزة من قيام الشركة بخفض معدل هامش الربح السنوي بمقدار ‏15‏ نقطة أساس‏ للتمويلات العقارية طويلة الأجل، مما يجعلها من بين أدنى المعدلات
في المنطقة‏، ومنذ تأسيسها في عام 2017 تعمل الشركة بكل جهودها وإمكاناتها لتعزيز وتطوير سوق التمويل العقاري، ودعم سوق التمويل العقاري الثانوي.

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