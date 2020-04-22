تدشين المتجر الالكتروني لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء

المناطق - الأحساء

دشن رئيس الهيئة الإشرافية بجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بفرع الأحساء د/ خالد بن جاسم البريكان يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٨/٢٨هـ الإطلاق الرسمي للمتجر الالكتروني

وذكر المدير التنفيذي أ/ عارف بن عبدالعزيز الحمام

أن المتجر يتيح للمتبرع ما يناسبه لدعم برامج ومشاريع جمعية المركز الخيري بكل يسر وسهولة ويعتبر المتجر أحد مشاريع الاستدامة المالية التي نسعى لتحقيقها ويعتبر خطوة جيدة للسعي بتحقيق التحول الرقمي في جميع التعاملات تماشياً مع توجه حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية 2030

وشكر رئيس الهيئة الإشرافية كل من سعى لإطلاق هذا المتجر وخص ن بالذكر نائب المدير التنفيذي أ/ محمد بن ناصر الخميس الذي عمل كل ما بوسعه لتحقيق هذا المشروع

وأهاب بالمجتمع للتبرع لجمعية المركز الخيري لمساعدته على تقديم أفضل ما لديه من برامج ومشاريع لخدمة القرآن الكريم وعلومه الشرعية سائلاً المولى أن يكتب للمتبرع الخير والمثوبة ليحضى بأجر المعلم والمتعلم .