أكثر من 114ألف مستفيد و 15 ألف أسرة مستفيدة من خدمات جمعية هدية في أحياء مكة المكرمة

المناطق - واس

نفذت جمعية هدية مجموعة من البرامج والخدمات لإعانة الأسر المتضررة من جائحة كورونا في عدد من أحياء مكة المكرمة ضمن النطاق المحدد لعملها في منطقتي العتيبية والغزة وعدد من الأحياء التي دعت الحاجة لتغطيتها ، وذلك ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي اطلقت تحت شعار ” مجتمع واعي” وتهدف إلى إعانة الأسر المتأثرة من العزل الوقائي إثر جائحة فايروس كورونا.

وشملت خدمات الجمعية 15 حياً من أحياء مكة وهي ” الحمراء، والزهراء، والنزهة، والعتيبية، العابدة، وجرول، والتيسير، والسليمانية، والأندلس، والحجون، والغزة، وشعب عامر، وجبل خندمة، ودحلة الرشيدي، وجبل السودان”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية هدية المكلف الدكتور يوسف الباحوث أن الجمعية أوصلت خدماتها حتى مساء أمس الأحد لأكثر من 114 ألف مستفيد، وما يزيد على 14 ألف أسرة مستفيدة في الأحياء المتضررة من الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا.

وبين أن الجمعية بدأت المرحلة الثانية من الخطة الموضوعة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وفتحت بابا للمساهمة في برنامج إفطار الصائمين عبر سلال غذائية متكاملة طوال الشهر

