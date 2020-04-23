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“البنتاغون” يحذر إيران: الجيش الأمريكي سيلتزم بالدفاع عن النفس بدلاً من أي تغييرات في قواعده

“البنتاغون” يحذر إيران: الجيش الأمريكي سيلتزم بالدفاع عن النفس بدلاً من أي تغييرات في قواعده
http://almnatiq.net/?p=856525
المناطق - واس

أكد مسؤولان رفيعان في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران كانت تهدف إلى تحذير طهران، مشيرين إلى أن الجيش الأميركي سيواصل الالتزام بحقه في الدفاع عن النفس بدلاً من أي تغييرات في قواعده.
وقال نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست، في مؤتمر صحفي في البنتاغون اليوم: ” إن الرئيس الأميركي أصدر تحذيراً مهماً للإيرانيين، وما كان يؤكد عليه الرئيس ترامب، هو أن جميع سفننا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس”.
ومن جانبه قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جون هايتن ” إن القوات الأميركية لها حق الرد على أي عمل عدائي أو نوايا عدوانية.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه أمر بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تقترب بشكل خطير من السفن الأميركية في الخليج.

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