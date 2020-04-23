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حرس الحدود يخلي بحاراً أوكرانياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

حرس الحدود يخلي بحاراً أوكرانياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=856529

تمكنت سفينة حرس الحدود (فرسان)، اليوم من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 35 عاماً، كان يعاني من مشكلات صحية بالكلى، على متن إحدى السفن، وذلك شمال غرب جزيرة فرسان بمنطقة جازان، في مياه البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في إطار تنفيذ المملكة الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمراراً في آداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) اتصالاً من الشركة المُشغلة للسفينة ( MV Sterling Palm)، حاملة علم جمهورية منغوليا، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، بحار أوكراني يبلغ من العمر 35 عاماً، يعاني من مشكلات صحية بالكلى، وليس لديه أية أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

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