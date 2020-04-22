المساحة الجيولوجية: هزة أرضية شرق القنفذة بقوة ٢.٧ درجة

المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية مساء اليوم الموافق ٢٩ شعبان الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ شرق محافظة القنفذة وبلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمقها ٩ كم.

وقال بأن هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، وتعتبر هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط من قبل المواطنين، وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة.