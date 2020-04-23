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مرصد المجمعة يبدأ رصد هلال شهر رمضان

مرصد المجمعة يبدأ رصد هلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=856546
المناطق - المجمعة

بدأت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك في الموقع الخاص بها، حيث ستقوم برصد هلال شهر رمضان 1441هـ حسب تقويم أم القرى.

وأوضح المرصد أن الظروف العلمية لرؤية الهلال هي كما يلي :
بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو 30 دقيقة تقريباً ، وفي يوم الخميس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م ستغرب الشمس الساعة 6:24 عند درجة 284 ، وسيغرب الهلال الساعة 6:45 عند درجة 282 ، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 21 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 4,65 واستطالة 7,14 والله أعلم .
كما أنه ضمن الاستعدادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية تشارك الخدمات الطبية و كلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد ، وهذا يأتي ضمن حرص الجامعة على تقديم المبادرات التي يحتاج لها المجتمع وفق الإجراءات الاحترازية خلال هذه الأزمة.

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