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شاهد.. قصيدة جديدة للفيصل .. ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي

http://almnatiq.net/?p=856549
المناطق - مكة المكرمة

ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي، بهذه الكلمات بدأ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين قصيدته الجديدة التي عنونها بـ”خلهم يسمعوني”.

والقصيدة التي أداها فهد مطر، ونشرتها إمارة منطقة المكرمة المكرمة على حسابها في يوتيوب، سلطت الضوء على الوطن وقيادته وشعبه والشجاعة التي يتحلى بها السعودي.

وفيما يلي أبيات القصيدة:

ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي…خلهم يسمعوني
وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي…ليتهم يسمعوني…
كم عدو ذبحته وكم رفيق نصرته..خلهم يسمعوني
بالفعل والشجاعه وبالمراجل سبقته..ليتهم يسمعوني
شوق عيني اشوفك وانت تلعب بسيفك..خلهم يسمعوني
يوم عرضة وطنا وانت قايد صفوفك..ليتهم يسمعوني
كم غريم تمنى مثل مافيه حنا..خلهم يسمعوني
لكن الفخر للي فاز بالعز منا ..ليتهم يسمعوني
فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد..خلهم يسمعوني
كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد..ليتهم يسمعوني

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