نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء لمتابعة الاعمال والجهود الاحترازية بالمنطقة

نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء لمتابعة الاعمال والجهود الاحترازية بالمنطقة

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نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء لمتابعة الاعمال والجهود الاحترازية بالمنطقة

نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء لمتابعة الاعمال والجهود الاحترازية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=856557
جازان - فضه عطيف:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة مساء اليوم، اجتماعاً عبر -الاتصال المرئي- للجنة الطوارىء بالمنطقة.
ونوه سموه في مستهل الاجتماع بالدعم والرعاية من القيادة الحكيمة -حفظها الله – وما وفرته من إمكانيات وقدرات لمواجهة جائحة كورونا ، مؤكداً على تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات في سبيل الحد من الآثار السلبية لجائحة فايروس كورونا وتعزيز العمل المشترك.
واستمع سمو نائب أمير المنطقة لشرح مفصل عن اعمال اللجنة من ممثلي الجهات المشاركة المتمثلة في أمانة المنطقة والشرطة ووزارة التجارة ووزراة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وممثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإعلام والغرفة التجارية عن الأعمال والمهام المناطة بكل جهة بما يضمن نجاح الجهود الأمنية وسلامة الغذاء والدواء وتوفر السلع بالمحلات التجارية وأسواق النفع العام بالمنطقة , وأعمال التعقيم والنظافة لأحياء وشوارع المنطقة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي بالمواقع العامة وقرار منع التجول .
وبحثت خلال الاجتماع السبل الكفيلة بتفعيل آلية التواصل على مدار الساعة للجهات لمتابعة ظروف الحالة العامة في مواجهة جائحة كورونا وتقديم الحلول السريعة وتعزيز وتنسيق الجهود الأمنية والرقابية الإشرافية واتخاذ عدد من التوصيات اللازمة , كما استمع الجميع لتوجيهات سمو نائب أمير منطقة جازان حيال ما تم بحثه من موضوعات .
حضر الاجتماع وكيل إمارة جازان للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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