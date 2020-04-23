احدث الأخبار

الدفاع المدني بجازان يبطل مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية
أبرز المواد
 فيصل بن معمر: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أنجزت مشروع «فهرس عربي» موح» يضم 5000 مكتبة و 2 مليون مادة معرفية
أبرز المواد
 أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا
أبرز المواد
 الطبيب الفرنسي المثير للجدل “راوول” يتوقع قرب انتهاء أزمة كورونا.. ويحدد الموعد !
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وتقلبات في 6 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يرأس اجتماعا للجنة الطوارىء لمتابعة الاعمال والجهود الاحترازية بالمنطقة
منطقة الرياض
 قنبلة موقوتة يجب إبطالها
يكتبون
 قريبا.. اختبار لفيروس كورونا يستغرق 20 دقيقة فقط
أبرز المواد
 وزارة النقل يشيد بأعمال المنظومة اللوجستية ويؤكد سلاسة عملها خلال الجائحة
أبرز المواد
 صمت في كوريا الشمالية حيال صحة الزعيم كيم جونغ أون
أبرز المواد
 لماذا فقدت سنغافورة السيطرة على فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 أكبر مسؤولة صحيفة بكوريا الجنوبية: وباء كورونا قد يدوم أعواما
أبرز المواد
الدفاع المدني بجازان يبطل مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية

الدفاع المدني بجازان يبطل مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية

أبرز المواد
فيصل بن معمر: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أنجزت مشروع «فهرس عربي» موح» يضم 5000 مكتبة و 2 مليون مادة معرفية

فيصل بن معمر: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أنجزت مشروع «فهرس عربي» موح» يضم 5000 مكتبة و 2 مليون مادة معرفية

أبرز المواد
أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

أبرز المواد
الطبيب الفرنسي المثير للجدل “راوول” يتوقع قرب انتهاء أزمة كورونا.. ويحدد الموعد !

الطبيب الفرنسي المثير للجدل “راوول” يتوقع قرب انتهاء أزمة كورونا.. ويحدد الموعد !

أبرز المواد

الأرصاد: رياح نشطة وتقلبات في 6 مناطق بالمملكة

الأرصاد: رياح نشطة وتقلبات في 6 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=856569
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والشرقية فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني بجازان يبطل مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية

الدفاع المدني بجازان يبطل مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية
فيصل بن معمر: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أنجزت مشروع «فهرس عربي» موح» يضم 5000 مكتبة و 2 مليون مادة معرفية

فيصل بن معمر: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أنجزت مشروع «فهرس عربي» موح» يضم 5000 مكتبة و 2 مليون مادة معرفية
أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*