الطبيب الفرنسي المثير للجدل “راوول” يتوقع قرب انتهاء أزمة كورونا.. ويحدد الموعد !

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قال الطبيب الفرنسي، مدير معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، ديدييه راوول، إن وباء فيروس كورونا قد يختفي خلال الربيع أو بعد أسابيع قليلة.

ونشر راوول مقطع فيديو على حسابه على تويتر قال فيه: “لدينا الآن في مرسيليا انخفاض مستمر في عدد الحالات التي تم تشخيصها، ولكن أيضاً في عدد الحالات التي يتم إدخالها إلى الإنعاش”.

وتابع: “أما من حيث عدد الوفيات، فلا يمكن تحديده الآن، لأن غالباً ما يموت الناس بعد أكثر من شهر من إصابتهم”.

وأردف: “لدينا تقريباً نفس البيانات في المنطقة، لدينا نفس البيانات في فرنسا، وفي دول أوروبا وأميركا الشمالية، إذاً نحن على موجة هابطة”.

وأضاف: “أنا لا أتوقع المستقبل، لكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو، يبدو أن هذا المرض موسمي.. ومن المحتمل أنه في غضون شهر لن تكون هناك حالات أخرى على الإطلاق في عدد من الدول”.

يشار إلى أن الطبيب ، ديدييه راوول، برز اسمه على نطاق واسع حول العالم، إذ كان أول المنادين بعلاج مرضى كورونا بدواء كلوروكين المضاد للملاريا.