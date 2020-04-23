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أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

أكثر من 1700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا
http://almnatiq.net/?p=856579
المناطق_الرياض

سجّلت الولايات المتّحدة مساء امس الأربعاء وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً (مقابل 2751 في الليلة السابقة)، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة، في حين ناهز إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 840 ألف إصابة.

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