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أسعار النفط تواصل الارتفاع في مستهل التداولات الآسيوية

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أسعار النفط تواصل الارتفاع في مستهل التداولات الآسيوية

أسعار النفط تواصل الارتفاع في مستهل التداولات الآسيوية
http://almnatiq.net/?p=856590
المناطق_وكالات

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في مستهلّ التداولات الآسيوية صباح الخميس إذ ربح خام غرب تكساس الوسيط 3.5% من قيمته وبلغ سعره 14,27 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع سعر مزيج برنت بحر الشمال بنسبة 2,6% ليبلغ 20,90 دولاراً للبرميل.

وبعد الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط في مطلع الأسبوع حين اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بالحصول على سلعة لا أحد يريدها، مما أدّى لانهيار سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/مايو إلى ناقص 40 دولاراً للبرميل، انتعش سعر هذا الخام الأربعاء في نيويورك حيث أغلقت عقوده الآجلة (تسليم حزيران/يونيو) على 13.78 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 19%.

وعلى الرّغم من الهدوء الذي ساد الأسواق إلا أنّ القطاع النفطي لا يزال يرزح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب انهيار الطلب وتخمة المخزونات.

ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، تراجع الطلب العالمي على النفط وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق.

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