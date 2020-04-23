البدء في توزيع عبوات مياه زمزم على سكان مكة عبر منصة إلكترونية

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بدأت شركة المياه الوطنية في إيجاد الحلول المناسبة لتوزيع مياه زمزم في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي أنه يجري العمل على إنهاء الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للبدء في توزيع عبوات ماء زمزم في مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى والتوسع التدريجي في المدن الأخرى، لإيصال المياه المباركة لمنازل طالبيها- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي وفق المبادرة التي أعلن عنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وكانت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، أعلنت سابقا توحيد العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات فقط بدلاً من 10 لترات.