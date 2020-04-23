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إيران تعدم 11 سجينًا عشية رمضان

إيران تعدم 11 سجينًا عشية رمضان
http://almnatiq.net/?p=856607
المناطق_وكالات

عشية شهر رمضان، وبينما انتشر فيروس كورونا في السجون، بدأت إيران موجة جديدة من الإعدامات في مختلف المدن، أمس، حيث أعدم النظام 11 سجناء كوهردشت وكرمانشاه وسنندج ودستجرد باصفهان.
ففي سنندج تم إعدام لقمان أحمد بور 30 عامًا من أهالي مدينة بانه شنقًا، وقبله بيوم تم نقل السجين شايان سعيد بور الذي كان عمره وقت اعتقاله 17 عامًا، من سجن سنندج إلى سقز، وهناك 5 سجناء آخرين ينتظرون الإعدام في سنندج.
وفي صباح  اليوم أيضًا تم إعدام 7 سجناء بشكل جماعي في سجن كوهردشت. أحد المعدومين كان يقضي في السجن منذ تسعينيات القرن الماضي. كما تم شق شابين في سجن دستجرد باصفهان وسجين آخر في كرمانشاه.

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