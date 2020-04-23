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ادراج أيقونة ” عودة ” في منصة أبشر

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ادراج أيقونة ” عودة ” في منصة أبشر

ادراج أيقونة ” عودة ” في منصة أبشر
http://almnatiq.net/?p=856613
المناطق_الرياض

أدرجت منصة ” ابشر ” خدمة ” عودة ” التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والتي تمكن وبشكل استثنائي من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر هذه الأيقونة التي لا يتطلب الدخول لها رقم مستخدم أو كلمة مرور ، أو حتى الحصول على اسم مستخدم .

ويمكن للمستفيد اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول)،

بعد ذلك سيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، ويتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وسيكون السفر عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ ، حيث ستكون الرسالة النصية وجواز السفر كافية للتنقل من أجل الوصول للمطارات المحددة للسفر .

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