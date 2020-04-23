الإمارات تدرس إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية

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وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهاتِ المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص.

وجاءت الدعوة لدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في الإمارات، مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأعلنت الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، عقب تسجيل 103 حالات شفاء جديدة لمصابين بالوباء.

وسجلت 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تعود لجنسيات مختلفة؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ”كوفيد 19″ والمخالطين لهم وعزلهم.