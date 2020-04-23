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أستراليا تدعو “الصحة العالمية” للمشاركة في تحقيق حول فيروس كورونا

أستراليا تدعو “الصحة العالمية” للمشاركة في تحقيق حول فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=856618
المناطق_الرياض

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الخميس: إن كل أعضاء منظمة الصحة العالمية يجب أن يتعاونوا في دراسة مستقلة مقترحة حول انتشار فيروس كورونا.

وكان موريسون قد تحدث  مع عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وفي تصعيد لدعوته، طالَبَ موريسون كل أعضاء منظمة الصحة العالمية بالمشاركة في التحقيق.

وقال في لقاء مع صحفيين في كانبيرا: “حين تتوجه إلى عضو في منتدى مثل منظمة الصحة العالمية؛ فمن المفترض أن تجد مسؤوليات والتزامات مرتبطة بذلك”.

وتابع قائلاً: “نود أن يكون العالم أكثر أمانًا فيما يتعلق بالفيروسات.. وأرجو أن تشاركنا أي دولة أخرى، سواء كانت الصين أو غيرها، ذلك الهدف”.

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