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“ساما” توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي رسوم

“ساما” توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي رسوم

أبرز المواد

“ساما” توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي رسوم

“ساما” توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي رسوم
http://almnatiq.net/?p=856633
المناطق_الرياض

وجّهت مؤسسة النقد البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

تفصيلاً بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

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