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” ترميم” تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلا للأسر المحتاجة والمتعففة

” ترميم” تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلا للأسر المحتاجة والمتعففة

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” ترميم” تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلا للأسر المحتاجة والمتعففة

” ترميم” تطلق مبادرة لتعقيم 53 منزلا للأسر المحتاجة والمتعففة
http://almnatiq.net/?p=856635
المناطق_منال الدوسري

نفذت جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية مبادرة لتعقيم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها تحت شعار ” أمانهم – أمانك ” وتهدف المبادرة إلى تعقيم 53 منزلا من منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتوعيتهم وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد ثواب الخالدي أنه سيتم خلال المبادرة إضافة لتعقيم المنزل بالكامل من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومرخصة توزيع صندوق يحتوي على ” معقم ومنظف أسطح وكمامات وقفازات واقية بالإضافة الى سلة غذائية متكاملة .

وأشار الخالدي إلى أن الجمعية تسعى للتعاون مع الجهات المختلفة والقيام بواجبها في مساعدة الأسر المحتاجة في تعقيم منازلهم وتوفير أدوات التعقيم بالإضافة إلى حرصها في إطار الحملة ذاتها على التوعية بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية انتشاره وانتقاله من شخص مصاب إلى شخص سليم والإجراءات والاحترازات الوقائية التي يجب القيام بها للتصدي للمرض وعدم الإصابة به .

ودعا الخالدي مستفيدي الجمعية لإتباع الإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل مستمر وضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حيث ان الالتزام بارشادات الجهات المختصة سبباً رئيساً بعد إرادة الله في حمايتهم .

 

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