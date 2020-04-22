أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق مسابقة ثقافية ترفيهية طوال شهر رمضان المبارك بعنوان “الزم مكانك .. وفكر مع أبنائك “

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بإطلاق مسابقة ثقافية وترفيهية في شهر رمضان المبارك لأهالي منطقة الحدود الشمالية بعنوان ” الزم مكانك وفكر مع أبنائك ” ضمن مبادرة سموه ” عينين برأس ” لاستثمار أوقاتهم الحرة بما هو مفيد ومسلٍّ ونافع أثناء فترة منع التجول الجزئي ، وتعزيز مهارات البحث لدى أبناء المنطقة وتحفيزهم لرفد مخزونهم المعرفي بشكل مستمر.

وتستمر المسابقة طوال شهر رمضان المبارك ويخصص لها مبالغ مالية يومية للفائزين .

كما وجه سموه أن ينفذ المسابقة النادي الأدبي بالمنطقة بأشراف من إمارة المنطقة .

يذكر أن مبادرة ” عينين برأس ” التي أطلقها سموه مؤخرا تتضمن تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن،تحت مسمى جائزة “كفو”، وتقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المسجلة لدى جمعيات المنطقة الخيرية والاسر المتضررة ، بجانب تأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب ، إضافة للمشروع التوعوي بأخطار فيروس كورونا .