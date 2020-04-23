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وزارة النقل : استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير جميع الخدمات الغذائية والطبية والصحية

وزارة النقل : استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير جميع الخدمات الغذائية والطبية والصحية

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وزارة النقل : استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير جميع الخدمات الغذائية والطبية والصحية

وزارة النقل : استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير جميع الخدمات الغذائية والطبية والصحية
http://almnatiq.net/?p=856643
المناطق - واس

أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير جميع الخدمات اللوجستية بسلاسة للنشاطات الغذائية والطبية والصحية، وسط تكامل من عناصر المنظومة كافة، لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وضمان توفير متطلباتهم، وبأعلى معايير الجودة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وسط تناغم واضح بين جميع عناصر المنظومة لتوفير جميع الخدمات اللوجستية.
ونوه معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحرص الدولة -أيدها الله- على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها خاصة الأغذية والأدوية من موانئ ومطارات ومنافذ المملكة كافة إلى المستهلك، مشددًا على تقيد جميع العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأشاد معاليه بجميع العاملين في المنظومة على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مؤكدًا تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض المملكة .

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