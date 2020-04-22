بلدية محافظة تيماء تكثف استعداداتها لشهر رمضان المبارك

تبوك - علي العميري

كثفت محافظة تيماء استعداداتها لشهر رمضان المبارك، التي تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي تطبقها البلديه في كافة منافذ البيع الغذائية منذ وقت مبكر للتأكد من سلامة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي أن الحملة الرقابية المكثفة تضمنت خطة عمل تتركز ‏على تكثيف جهودها بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين.

وبين البلوي أنه جرى تشكيل لجان للكشف على جميع المطاعم والمخابز ومحلات التجاريه ومستودعات المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام وسلامة اللحوم والزيوت وأسطح طاولات التحضير في المطاعم مستخدمة أجهزة تمكنهم من قياس درجة احتراق الزيت ومعرفة مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي ، إضافة إلى متابعة العمل في مسلخ البلدية و الكشف على المذبوحات وتعقيم المسلخ وتعقيم مرتادي المسلخ بشكل يومي .

وأكد رئيس البلدية أن البلدية ستواصل بشكل يومي تعقيم الشوارع والأرصفة والحاويات برش المبيدات حرصًا منها للحد من انتشار فيروس كورونا، داعية المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الأتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .