100 وجبة صحية لأطفال التوحد من جمعية الطائف الخيرية

الطائف - عادل الزهراني

وفرت جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة عدداً من السلال الرمضانية لمستفيديها، بالإضافة إلى وجبات صحية غذائية مجاناً لذوي اضطراب التوحد، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد الزهراني أن الجمعية وفي ظل الظروف الراهنة وتجاوباً مع حملة «برا بمكة» التي وجه بإطلاقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وفرت لعدد من مستفيديها 833 سلة رمضانية، كما وفرت بالشراكة مع مركز غرناطة للوزن المثالي 100 وجبة صحية مجاناً لذوي اضطراب التوحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد.

وأضاف الدكتور الزهراني أن الجمعية وبالشراكة مع جامعة الطائف والشؤون الصحية أطلقت الهاتف الإرشادي يتمثل في مبادرة الدعم النفسي وتقديم الاستشارات النفسية والأسرية والتربوية لمستفيدي الجمعية ولأهالي الطائف كافة.

وعن اليوم العالمي للتوحد قال رئيس مجلس إدارة الجمعية أن للأشخاص المصابين بالتوحد الحق في تقرير المصير، والاستقلال وإدارة شؤونهم بأنفسهم، وكذلك الحق في التعليم والعمل على قدم المساواة مع الآخرين، ولكن انهيار نُظم وشبكات الدعم الحيوي نتيجة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) يزيد من صعوبة العقبات التي يواجهها الأشخاص المصابون بالتوحد في سياق ممارسة هذه الحقوق، ومملكتا الغالية تعتبر من أوائل الرواد عالميا في تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوي الاعاقة والتي تقدم بسخاء وتدعم وتعطي بلا حدود من جميع المجالات (الطبية ، الاجتماعية ، النفسية، التربوية والتعلمية والمالية)، مشيرا أن الجمعية فعلت اليوم العالمي للتوحد وقدمت العديد من الجلسات الارشادية والتأهيلية وتعديل السلوك، كما قدمت دورات وبرامج تدريبية يقدمها مدربين ومدربات متخصصة في مجال ذوي اضطراب التوحد، ودربت الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على استخدام المعقمات وغسل اليدين.