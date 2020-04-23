المملكة تتقدم بطلب لاستضافة “الأولمبياد الآسيوية”

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فجر الإعلامي الكويتي مرزوق العجمي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن استضافة المملكة العربية السعودية، لحدث رياضي ضخم، خلال السنوات القليلة القادمة.

والمملكة العربية السعودية، وعلى مدار العامين الماضيين، استضافت أحداثًا رياضية ضخمة، وفي مختلف الرياضات والمسابقات، وذلك تنفيذًا لخطة ورؤية القيادة الرشيدة.

وأعلن العجمي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تقديم اللجنة الأولمبية السعودية، بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، طلبًا رسميًا لاستضافة الأولمبياد الأسيوية 2030.

وأوضح الإعلامي الكويتي، أن طلب السعودية، تم تقديمه رسميًا، قبل لحظات من إغلاق باب استلام ملفات الدول الراغبة في استضافة الحدث، مساء أمس الأربعاء.

وأشار مرزوق العجمي، إلى أن السعودية، ستجد منافسة من الدوحة القطرية، لاستضافة هذا الحدث الضخم، في نسخته الـ21.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفع طلبًا لاستضافة كأس أمم آسيا للأمم، عام 2027.