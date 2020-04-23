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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح
http://almnatiq.net/?p=856686
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية 655 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو – أغسطس2020).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 11 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.
وبين معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، حيث قامت المؤسسة بترسية 775 ألف طن منذ بداية هذا العام.

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