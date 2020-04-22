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أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من رخصة وقرار لخدمة المواطنين عن بعد

أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من رخصة وقرار لخدمة المواطنين عن بعد
http://almnatiq.net/?p=856692
المناطق - واس

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.
وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف ، أعتماد 18 رخصة بناء سكني وتجاري و ١٣ رخص حفريات لخدمات البنية التحتية وإصدار 3 قرار مساحي 119 رخصة بلدية للمنشآت التجارية .

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