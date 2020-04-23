خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.