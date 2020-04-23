احدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية : إجراءات الإغلاق نجحت في وقف انتشار كورونا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 “هدف”: تسجيل 14 ألف مشروع فني وتقني لمزاولي العمل الحر في منصة “بحر”
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من رخصة وقرار لخدمة المواطنين عن بعد
منطقة المدينة المنورة
 ” الدفاع المدني ” يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6604.90 نقطة
أبرز المواد
 بر الاحساء تدعم الأسر المتضررة ضمن مبادرة “غذاؤنا واحد” الممولة من الصندوق المجتمعي
المنطقة الشرقية
 المملكة تتقدم بطلب لاستضافة “الأولمبياد الآسيوية”
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك لعام 1441هـ
أبرز المواد
 مزارع الورد بمركزي الهدا والشفا تفوح عطراً بالورد الطائفي
منطقة مكة المكرمة
 الفشل في اجتياز الاختبارات زاد من همتها ( ذهبة ) تتحدى الإعاقة لتكون من حافظات القرآن
منطقة مكة المكرمة
منظمة الصحة العالمية : إجراءات الإغلاق نجحت في وقف انتشار كورونا

منظمة الصحة العالمية : إجراءات الإغلاق نجحت في وقف انتشار كورونا

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
“هدف”: تسجيل 14 ألف مشروع فني وتقني لمزاولي العمل الحر في منصة “بحر”

“هدف”: تسجيل 14 ألف مشروع فني وتقني لمزاولي العمل الحر في منصة “بحر”

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من رخصة وقرار لخدمة المواطنين عن بعد

أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من رخصة وقرار لخدمة المواطنين عن بعد

منطقة المدينة المنورة

منظمة الصحة العالمية : إجراءات الإغلاق نجحت في وقف انتشار كورونا

منظمة الصحة العالمية : إجراءات الإغلاق نجحت في وقف انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=856701

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس أن إجراءات الإغلاق وبقاء الناس في منازلهم نجحت في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩ )، داعيًا إلى مشاركة كل فرد في وقف الانتشار لأن معظم سكان العالم لازالوا عرضة للإصابة بهذا الفيروس .
وأعرب في مؤتمر صحفي عن قلقه إزاء المنحنى الوبائي التصاعدي وزيادة حالات الإصابات الجديدة في إفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطي والجنوبية، موضحًا أن المنظمة نشرت موظفيها في ١٥٠ دولة حول العالم للعمل بشكل مباشر مع الحكومات والعلماء، وأرسلت ٧٠ فريقًا إلى البلدان لتعزيز المراقبة وتقديم المشورة والإبلاغ عن المخاطر .
وقال: إن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الآخرى ، حيث أصدرت بيانا مشتركا مع منظمة التجارة العالمية لدعوة الدول إلى ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخِدمات عبر الحدود ، وحل الاختلالات غير الضرورية في سلاسل التوريد العالمية ، واحترام اللوائح الصحية الدولية واتفاقية التجارة الدولية ذات الصلة، كما تشارك مع الاتحاد الدولي للاتصالات وشركات الاتصالات للوصول إلى الناس مباشرة على هواتفهم المحمولة بالرسائل النصية حول كوفيد ١٩ ، وبما يسمح بالوصول إلى نصف سكان العالم الذين لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت.
ودعا شركات الاتصالات في العالم إلى الانضمام إلى هذه المبادرة وإطلاق قوة تقنيةالاتصالات لإنقاذ الأرواح .
وأصدرت المنظمة كتابا مجانيا للأطفال حول كوفيد ١٩ بالاشتراك مع اليونيسيف واليونيسكو والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الاحمر ، وتلقت طلبات لترجمته إلى ١٠٠ لغة وهو الآن بين أيادي أطفال سوريا والعراق واليكن والروهينجا واليونان ونيجيريا .

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك
“هدف”: تسجيل 14 ألف مشروع فني وتقني لمزاولي العمل الحر في منصة “بحر”

“هدف”: تسجيل 14 ألف مشروع فني وتقني لمزاولي العمل الحر في منصة “بحر”
” الدفاع المدني ” يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في شهر رمضان المبارك

” الدفاع المدني ” يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية في شهر رمضان المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*