محافظ الخرج يتفقد “المحجر الصحي” ومدارس إيواء العمالة

الخرج - أشرف العصيمي

تفقد محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي خلال زيارة ميدانية موقع المحجر الصحي بالمحافظة والذي خصص ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا ،واستمع من الأخصائي فهد الممخور مدير مستشفى الملك خالد عن الخدمات والرعاية المقدمة في المحجر والتي تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المستشفى بالتعاون مع كافة الجهات الحكوميه ولجنة المسؤولية الاجتماعية .

كما قام المحافظ بزيارة لمقرات الايواء بالمدارس الحكومية التي وفرتها إدارة التعليم بعد نقل العمالة من المساكن التي لا تتوافر فيها الاحترازات والمعايير الصحية، واستمع عن الآليات والتدابير الصحية المتبعة في هذه المدارس وسير عمل الفرق الميدانية للجنة تقييم اسكان العمال، كما استمع عن دور الفرق التطوعية في هذه المرحلة من الأستاذ سعد بن مشحن الحربي سكرتير المجلس المحلي وأمين لجنة المسؤولية الاجتماعية والذي بين أن أعضاء الفرق التطوعية عددهم قرابة 100متطوع حتى هذه اللحظة وجميعهم تم التحاقهم بدورة صحية رسمية اهلتهم على أن يكونوا لهم دور فعال في خدمة المجتمع خلال هذه الجائحة.

من جهته أثنى “الماضي” على ماشاهده من جهود متكاملة بين الجهات الحكومية والأهلية و الفرق التطوعية وما أظهره أهالي الخرج من مبادرات متنوعة في سبيل انجاح جهود الدولة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشاره.

رافق المحافظ خلال الزيارة التفقدية مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور ومدير الشرطة رئيس اللجنة الأمنية العميد منيف بن زايد العتيبي ومدير الدفاع المدني العقيد خالد بن محمد السعيس ، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية الأستاذ عماش بن الدفين السبيعي.