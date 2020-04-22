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أمانة الجوف تعلن نتائج أفضل زيت زيتون و أفضل زيتون مخلل 1441

أمانة الجوف تعلن نتائج أفضل زيت زيتون و أفضل زيتون مخلل 1441

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أمانة الجوف تعلن نتائج أفضل زيت زيتون و أفضل زيتون مخلل 1441

أمانة الجوف تعلن نتائج أفضل زيت زيتون و أفضل زيتون مخلل 1441
http://almnatiq.net/?p=856731
الجوف - محمد الحسن

أعلنت أمانة منطقة الجوف نتائج جائزة سمو أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج من زيت زيتون والتي جاءت على النحو التالي:

المركز الأول المزارع عبيد الله بن دخيل الفليحان وقيمة الجائزة 100 ألف ريال
المركز الثاني المزارع غالي بن مبارك الفهيقي وقيمة الجائزة 70 ألف ريال
المركز الثالث المزارع عبد الله بن ماطل الجريد بجائزة وقيمتها 50 ألف ريال
المركز الرابع المزارع سلمان بن عبيد الجهني وجائزة بقيمة 20 ألف ريال
المركز الخامس المزارع غالب بن قبلان الشراري بجائزة قيمتها 10 آلاف ريال .

كما أعلنت جائزة سمو أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج زيتون مخلل
حيث جاءت على النحو التالي  :
المركز الأول المزارع مرزوق بن ملفي الخنجر وجائزة قيمتها 100 ألف ريال المركز الثاني المزارع محمد بن ملفي الخنجر وبلغت قيمة الجائزة 70 ألف ريال
المركز الثالث المزارع ظاهر بن عتيق الشراري وفاز بجائزة 50 ألف ريال
المركز الرابع المزارع صالح عقيل العقيل على جائزة 20 ألف ريال
المركز الخامس المزارع حمدان بن حويطي الرويلي وجائزة 10 آلاف ريال .

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