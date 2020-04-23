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جامعة تبوك: دعم فني على مدار الساعة ولا مشاكل تقنية حتى الآن منذ انطلاقة الاختبارات

جامعة تبوك: دعم فني على مدار الساعة ولا مشاكل تقنية حتى الآن منذ انطلاقة الاختبارات

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جامعة تبوك: دعم فني على مدار الساعة ولا مشاكل تقنية حتى الآن منذ انطلاقة الاختبارات

جامعة تبوك: دعم فني على مدار الساعة ولا مشاكل تقنية حتى الآن منذ انطلاقة الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=856734
المناطق - تبوك
خصصت جامعة تبوك ممثلة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد فريقا من مهندسي ومهندسات العمادة لضمان سير عملية اداء الطلاب والطالبات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.
وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور علي بن نازل الشمري بأن العمادة أيضاً فتحت قنوات للدعم الفني ونظاماً خاصاً بتلقي البلاغات وطلب المساعدة لاستقبال ملحوظات وشكاوى الطلاب والطالبات والعمل على معالجتها بشكل فوري وعلى مدار الساعة إضافةلتكليف منسقين لمتابعة ضبط أعمال سير الاختبارات مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 8 آلاف إختبار إلكتروني في اليوم الأول لطلاب وطالبات برنامج الإنتساب المطور والتي انطلقت مطلع هذا الأسبوع داخل المركز الرئيسي للجامعة في مدينة تبوك و بفروعها في الكليات الجامعية بمحافظات تيماء وحقل وضباء وأملج والوجه.
ونوه الدكتور الشمرى بالمتابعة المستمرة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي ودعمه المباشر لضمان سير عملية الاختبارات الإلكترونية بالجامعة وفق ماخطط له.

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