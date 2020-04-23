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طلاب الجوف استفادوا من 135 ألف أداة قدمتها مدارس “بوابة المستقبل “

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طلاب الجوف استفادوا من 135 ألف أداة قدمتها مدارس “بوابة المستقبل “

طلاب الجوف استفادوا من 135 ألف أداة قدمتها مدارس “بوابة المستقبل “
http://almnatiq.net/?p=856737
الجوف - محمد الحسن

استفاد طلاب وطالبات مدارس “بوابة المستقبل” التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف من 135 ألف أداة متنوعة قدمتها مدارس البوابة خلال فترة تعليق الدراسة، اشتملت على فصول افتراضية ومحتوى إلكتروني وواجبات إلكترونية وغرف نقاش واختبارات.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي شكره وتقديره لمنسوبي ومنسوبات الإدارة والميدان الذين بذلوا كل الجهود لتفعيل التعليم عن بعد، وتذليل جميع الصعوبات التي واجهتهم سواء تقنية أو غيرها.
من جانبه، أوضح منسق مدارس “بوابة المستقبل” الأستاذ سلطان بن رافد الشمري أن برنامج بوابة المستقبل كان من ضمن خيارات وزارة التعليم في تفعيل التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن الجميع كان يعمل بهمة عالية في تقديم المعلومة والمحتوى المميز للطلاب والطالبات وسيستمر تقديم المحتوى الداعم للطلاب المحتاجين حتى تاريخ 21 / 9 / 1441هـ.
وأضاف أنه تم تفعيل جميع أدوات بوابة المستقبل بطريقة مميزة والاستفادة منها جميعاً، ولوحظ التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين وتلقي المعلومة بطرق إبداعية مما يجعلها أكثر تأثيراً وثباتاً .

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