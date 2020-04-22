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الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد

الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد

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الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد

الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=856748
المناطق - نجران

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل عن بُعد لخريجي الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440 / 1441 هـ، وذلك من خلال منصة التدرب الإلكتروني.

وبدأ برنامج تهيئة الخريجين بكلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام وعضو هيئة التدريب علي بن عبدالله آل عتيق، هنأ فيها الخريجين بمناسبة إنهائهم فترة التدريب بالكلية وحصولهم على الشهادة الجامعية المتوسطة، حاثاً الخريجين المتفوقين على الاستفادة من المجالات المتاحة لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية، مؤكداً ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي، مبيناً أهمية المواقع الإلكترونية في تيسير عملية البحث عن العمل، كموقع “تقني” المتخصص في توفير بيانات خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكافة تخصصاته وربط الخريجين بالوظائف بكل يسر وسهولة.

واستهل “آل عتيق ” البرنامج في الحديث عن عدة محاور للبرنامج تضمنت كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهمية المقابلة الشخصية، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها، إضافة الى أهمية النزاهة واخلاقيات المهنة وفي الختام قدم شرحاً موجزاً عن طريقة التسجيل في بوابة تقني.

بعد ذلك أجاب رئيس مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي محمد آل كليب عن كافة الأسئلة والاستفسارات.

 

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