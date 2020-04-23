فرق التقصي الوبائي بصحة نجران تواصل حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة

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تواصل فرق التقصي الوبائي بالشؤون الصحية بمنطقة نجران حملة المسح النشط لإسكان العمالة بمختلف المواقع بالمنطقة ومحافظاتها.

وأوضحت صحة نجران أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

